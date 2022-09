Nubifragi e frane nel comasco nella notte: situazione drammatica a Blevio

Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nella notte nell'area nord-occidentale della Lombardia, colpendo le province di Como e Lecco.

Un nubifragio, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento, ha colpito in particolare il comasco. Allagamenti si sono verificati sulla strada tra Como e Blevio, il comune più devastato dal maltempo. Numerose le frane e gli smottamenti. Critica la situazione nelle frazioni di Capovico e Sopravilla, dove sono franate masse di fango e detriti. Il Comune di Blevio ha precisato che la provinciale sarà chiusa per ore, invitando i cittadini e i turisti a non muoversi se non necessario per non intralciare i mezzi al lavoro.

A Como diverse strade sono state chiuse per frane o per allagamenti. Via per San Fermo chiusa per smottamenti, via Brambilla chiusa per allagamenti. Chiusa anche la statale Lariana. Smottamenti anche in via per Torno. Ingente la mobilitazione dei vigili del fuoco e della protezione civile.