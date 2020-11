Nubifragi e forte scirocco al centro-sud, poi dicembre parte forte al nord?

Ultime ore di alta pressione per l'Italia, dopodiché le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente su tante nostre regioni, soprattutto quelle centro-meridionali. Il responsabile del nuovo peggioramento sarà una vasta massa d'aria fresca atlantica che, dirigendosi nel Mediterraneo, darà vita ad un ciclone extra-tropicale molto intenso che attraverserà praticamente tutto il centro-sud lambendo parzialmente anche il nord nel corso delle prossime 72 ore.

Le prime avvisaglie di maltempo saranno tangibili domani, 27 novembre, su Sardegna e Liguria dove si affacceranno le prime piogge. Nel frattempo comincerà a rinforzarsi il vento di scirocco sulle isole maggiori e gran parte del Tirreno, mentre le nubi aumenteranno gradualmente anche su Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Piemonte. Tra pomeriggio e sera prime piogge anche su Toscana e Lazio.



WEEK-END PERTURBATO AL CENTRO-SUD | Tra sabato e domenica la perturbazione scorrerà prepotentemente su quasi tutto il centro-sud, dove porterà fenomeni diffusi e localmente intensi. In particolare ci aspettiamo temporali e locali nubifragi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata. Piogge più deboli e sparse su Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana. Fenomeni sempre più deboli o assenti su Liguria, Emilia Romagna, basso Veneto, bassa Lombardia e basso Piemonte. A nord del Po tempo via via sempre più stabile con al più addensamenti sterili.

Attenzione anche alle fortissime raffiche di scirocco in arrivo su Sardegna e tutto il sud Italia, con raffiche anche oltre 80 km/h. I mari saranno molto mossi o agitati su gran parte dei bacini.



A DICEMBRE TOCCA AL NORD | Anche questa settimana le regioni settentrionali resteranno a guardare, sebbene qualche pioggia riuscirà comunque ad arrivare in maniera disorganizzata. Tuttavia le cose potrebbero sensibilmente cambiare con l'avvio di dicembre: un canale d'aria fredda e instabile proveniente dal nord Atlantico potrebbe raggiungere il Mediterraneo occidentale e il nord Italia, instaurando un forte guasto anche sulle nostre regioni settentrionali. Dunque l'arrivo delle piogge e soprattutto della neve (in grandi quantità) sulle Alpi potrebbe realizzarsi nei primi giorni di dicembre, indicativamente tra i 3 e il 6 del mese.