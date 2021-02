Nubi e sabbia nei cieli italiani, giornata con tante piogge

Domenica piena di nubi e piogge, tanta sabbia nei cieli sporcherà tutte le città da nord a sud. Le previsioni meteo per oggi 7 febbraio 2021.

Una domenica molto instabile da nord a sud come si evince dallo scatto satellitare: una vasta perturbazione atlantica sta coinvolgendo lo Stivale a suon di nubi, pulviscolo desertico e piogge. Nella notte è stato coinvolto principalmente il nord, mentre ora il maltempo sta transitando anche sulle regioni centro-meridionali. La sabbia del Sahara, arrivata in grandi quantità nel Mediterraneo, ha tinto le nostre montagne di giallo e rosso.

METEO 7 FEBBRAIO 2021 | Maltempo sul nord-est per tutta la giornata, mentre dal pomeriggio avremo una graduale cessazione dei fenomeni sul nord-ovest. I fenomeni si estenderanno stamattina a tutto il centro Italia e, tra pomeriggio e sera, su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata. I fenomeni più intensi riguarderanno i settori tirrenici, come Toscana, Lazio e Campania: qui avremo piogge diffuse e anche locali forti temporali. Piogge molto più blande e disorganizzate su Marche, Abruzzo e Molise. Quasi inesistenti le piogge in Puglia (al più qualche debole pioggia arriverà in serata).

Insomma si prospetta una giornata uggiosa e instabile domani da nord a sud, con cieli giallognoli o rossastri grazie all`avanzata di estese nubi di pulviscolo sahariano. Questa sabbia scenderà al suolo con la pioggia e sporcherà ogni genere di superficie.