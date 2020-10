Nubi e piogge avvolgono il centro, maltempo a breve al sud

Cieli grigi e clima uggioso su quasi tutto il centro Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Sta piovendo in queste ore su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania: fortunatamente non sono in atto fenomeni estremi ma semplici piogge autunnali con isolati rovesci.

Migliora nettamente al nord dove le nubi basse e le nebbie, che stamattina avvolgevano tutta la pianura Padana, si stanno rapidamente diradando.

PEGGIORA AL SUD | La perturbazione avanza verso sud-est, pertanto a breve irromperà anche sulle regioni meridionali. Già la Campania è interessata da nubi e piogge, ma queste a breve transiteranno anche su Puglia e Basilicata. Piogge deboli sulla Calabria tirrenica. Uniche escluse dal peggioramento saranno Sardegna e Sicilia che, tranne qualche nube passeggera, non risentiranno minimamente del maltempo.

DOMANI MIGLIORA | La perturbazione sarà così rapida che nel corso della notte le piogge avranno già abbandonato quasi totalmente la penisola. Residue precipitazioni saranno ancora possibili solo su Puglia, Basilicata e Molise, ma con tendenza al rapido miglioramento entro domani mattina.

Attenzione però: un nuovo guasto è imminente e già domani sera raggiungerà il nord-ovest per poi colpire tutta l'Italia ad inizio di settimana.