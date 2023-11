Novembre sulle montagne russe, che sbalzi di temperatura in arrivo!

Il mese di novembre novembre si presenterà come un periodo decisamente turbolento e dinamico, caratterizzato da notevoli oscillazioni termiche su gran parte della nostra penisola. Di recente, abbiamo certamente percepito un calo delle temperature su tutto il nord Italia mentre la situazione è parecchio diversa sul meridione che ha continuato a sperimentare correnti più miti, originate dal libeccio e dallo scirocco.

Nel corso dei prossimi giorni, assisteremo a un'alternanza di masse d'aria marcatamente diverse: le calde correnti sud-occidentali cederanno il passo, per breve tempo, a flussi ben più freddi provenienti dal Nord Atlantico. Queste ultime imporranno il loro influsso non soltanto sulle regioni settentrionali, ma anche sul resto del territorio italiano. Questo è solo l'inizio di una serie di ulteriori e significativi cambiamenti termici che caratterizzeranno la seconda decade del mese, con rapide transizioni da una condizione di mitezza a un freddo più intenso e tipico del tardo autunno.

Il prossimo notevole abbassamento delle temperature sul Mediterraneo è previsto per il fine settimana, dunque tra l'11 e il 12 novembre. Sarà il risultato di una marcata saccatura fredda nord-atlantica che scivolerà sull'est Europa, riuscendo a lambire anche l'Italia, apportando una notevole diminuzione termica, in particolare sul versante adriatico e nelle regioni meridionali. In questa circostanza, è probabile che si registri un cospicuo calo delle temperature, tanto che il mercurio potrebbe attestarsi su valori di almeno 2-3°C inferiori rispetto alle medie stagionali.

Dopo questo incisivo passaggio di aria fredda nord-atlantica, si prevede un rapido ritorno dell'anticiclone sul Mediterraneo, precisamente tra il 12 e il 14 novembre, il quale porterà con sé un sensibile rialzo termico. Si potranno osservare aumenti di temperatura considerevoli, con il termometro che potrebbe salire ben oltre le medie stagionali, toccando anomalie termiche di almeno 5-9°C:

Questo sali-scendi delle temperature non terminerà certo qui! Secondo le più recenti proiezioni dei modelli meteo, sembra che dopo questo breve intervallo di tempo caratterizzato da condizioni più miti e stabili, sia in arrivo un'altra incursione di aria fredda dal Nord Europa. Questa fase si profilerebbe intorno alla metà del mese, potenzialmente portando a una nuova e drastica riduzione delle temperature, addirittura di oltre 10°C rispetto ai giorni precedenti, riportando così i valori termici al di sotto delle medie tipiche di questo periodo dell'anno.