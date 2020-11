Novembre parte con l'alta pressione ed anche col grigiore

L'anticiclone ha pienamente conquistato il Mediterraneo centrale e tutta la nostra penisola, dove si appresta a stabilizzarsi per alcuni giorni. Gli effetti sul Mediterraneo sono molto diversi da regione a regione, a seconda delle caratteristiche morfologiche e la posizione geografica.

Il risveglio, questa mattina, è decisamente grigio e uggioso su tantissime nostre regioni, soprattutto quelle del nord e del versante tirrenico. Tante le nubi basse presenti nel Tirreno e pianura Padana, a cui si aggiungono fitte nebbie. Sono fenomeni tipici dell'alta pressione tra autunno e inverno, originati dall'eccessiva umidità presente al suolo che condensa in nubi/nebbie a seguito del sensibile calo della temperatura nella notte.

METEO 1 NOVEMBRE 2020 | La giornata di Ognissanti proseguirà all'insegna della stabilità su tutto il Paese. Le nebbie persisteranno per gran parte della giornata in pianura Padana, lo stesso avverrà per le nubi basse sul lato tirrenico. Sicuramente non mancherà qualche sprazzo di Sole in più sulle suddette aree tra tarda mattina e pomeriggio, ma l'elemento predominante sarà il grigiore.

Più stabile con ampie schiarite sui monti, le isole maggiori e sui versanti adriatici e ionici. Qui le temperature si porteranno fin sui 20-21°C, mentre dove resisteranno nebbie e nubi basse il clima si presenterà molto più fresco e umido.