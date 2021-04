Notte di gelo e tensione nelle campagne del centro-nord

La notte appena trascorsa si è rivelata gelida su tantissime località settentrionali e a tratti anche sul centro Italia, specie dove le nubi hanno lasciato spazio ai cieli sereni e alla temibile "calma di vento". L'irraggiamento notturno ha causato un netto calo delle temperature su tutta la pianura Padana e nelle valli, tanto da portare la colonnina di mercurio sotto lo zero.



Nelle grandi città come Torino, Milano e Bologna la temperatura non è scesa sotto lo zero, ma nelle località più piccole e nelle campagne il termometro si è portato fino a -2/-3°C. Purtroppo temperature così basse hanno dato vita a brinate e gelate diffuse che hanno messo in pericolo tutte le colture e i terreni agricoli.



Molte aziende hanno lottato contro il gelo attraverso tecniche anti-gelo come i fuocherelli tra gli alberi per aumentare la temperatura oppure anche attraverso l'irrigazione anti-brina utile per evitare il congelamento dell'acqua nelle foglie e nei germogli.