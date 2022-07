Note instabili tra martedì e mercoledì, ecco dove colpiranno ROVESCI e TEMPORALI

Come anticipato in questo articolo è appena cominciata una settimana complessivamente stabile e via via sempre più calda. Tuttavia l'anticiclone non sarà particolarmente coriaceo nei primi giorni della settimana, almeno fino alle prime ore di mercoledì.

Questo significa che sarà possibile imbattersi in isolate note instabili lungo l'Italia, soprattutto nelle ore pomeridine e serali. La giornata più instabile sarà quella di martedì quando un nucleo d'aria instabile scivolerà lungo i Balcani lambendo l'Italia e apportando un po' di nubi e rovesci sparsi.

Ci aspettiamo acquazzoni e temporali sparsi, tra pomeriggio e sera, sull'Appennino emiliano-romagnolo, poi nelle Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Puglia e Basilicata. Qualche fenomeno isolato potrebbe spingersi fin verso le coste adriatiche.

Locali rovesci potrebbero svilupparsi anche tra Veneto e Friuli nel tardo pomeriggio.

Residue piogge persisteranno mercoledì mattina su Puglia e Basilicata, ma con tendenza ad un rapido miglioramento grazie al rinforzo dell'anticiclone.