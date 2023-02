NEVICATE TARDIVE: potrebbero benissimo arrivare anche a marzo e ci sono le premesse!

C'è grande delusione al nord ma anche su Toscana e Lazio, sull'andamento di questa stagione invernale, ancora troppo avara di neve in pianura. E' arrivato anche un freddo importante e non ha prodotto nulla. Due anni di magra che lasciano davvero l'amaro in bocca, ma potremo rifarci in zona Cesarini?



Arriveranno quelle nevicate tardive che potrebbero riconciliarci con l'inverno? La storia è piena di questi eventi, sia a fine febbraio, che anche a marzo e persino ad aprile. Sul Polo ad inizio primavera c'è ancora una tale quantità di freddo che basterebbe davvero poco per vederselo riversato almeno parzialmente addosso, con risvolti nevosi che in primavera si riscontrano talvolta quasi più facilmente che nel cuore della stagione fredda.



E' una questione di insolazione, è una questione di aria fredda in quota (le depressioni al suolo rimangono importanti) ma in primavera per assistere ad un temporale nevoso, basta già il cocktail dei primi due elementi, e non servono temperature tanto basse, i fiocchi da un rovescio nevoso primaverile giungono anche al suolo in presenza di valori anche di alcuni gradi sopra lo zero, tale è la violenza del fenomeno.

E le premesse ci sono perchè già rispetto allo scorso anno, si nota una maggiore propensione dell'anticiclone a prestare il fianco a questi tentativi da nord o da est, dunque facilmente assisteremo a colpi di coda invernali, non necessariamente in Adriatico, ma magari propensi a portare fiocchi anche sulle città del Tirreno e del nord, Milano e Roma comprese. Basta avere pazienza...(e seguire MeteoLive).

A tal proposito, per rinfrescare la memoria, ecco una panoramica delle più importanti nevicate tardive occorse a BOLOGNA:

Le nevicate tardive a BOLOGNA - Meteolive.it