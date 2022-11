NEVICATE copiose in arrivo martedì sulle Alpi, ecco gli accumuli previsti

La neve tornerà finalmente a rivestire l'arco alpino in modo più che dignitoso per la stagione autunnale, dopo un inizio di stagione molto altalenante e che sono nelle ultime due settimane ha visto il ritorno di un po' di bianco in alta quota.

Nei prossimi giorni, grazie all'avvento di una serie di perturbazioni atlantiche, le Alpi faranno i conti con un netto calo termico e l'arrivo di fiocchi di neve a quote interessanti. Fino a lunedì i fenomeni saranno sparsi e più presenti sui settori di confine, ma il vero e proprio carico di neve arriverà martedì 22.

L'arrivo di una profonda depressione nel Mediterraneo, ampiamente discussa in questo articolo, provocherà un sensibile peggioramento su tutta Italia, da nord a sud. Un peggioramento in pieno stile autunnale, alimentato da aria fredda di origine polare marittima (ovvero dal nord Atlantico) che avrà il compito di far scendere lo zero termico su tutti i monti del nord e dell'Appennino settentrionale fino a quote degne di nota.

Dalla mappa si evince lo zero termico previsto martedì fino a 1300-1500 metri sull'arco alpino:

Martedì la quota neve si assesterà tra i 1000 e i 1300 metri su gran parte dell'arco alpino, con qualche puntatina anche più in basso durante i fenomeni più intensi. Le precipitazioni saranno diffuse e copiose secondo gli ultimi aggiornamenti, tanto che potremo superare accumuli di circa 60-80 cm sulle Alpi oltre i 1500 metri. Più in alto potremmo imbatterci in alcuni ben superiori. Le Alpi centrali tra Lombardia e Trentino, oltre che le Alpi Giulie, potrebbero essere i settori più colpiti dalle forti nevicate.