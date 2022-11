NEVE, quanta ne cadrà? Sorprese a quote di COLLINA

La giornata di martedì 22 novembre sarà teatro di un forte peggioramento di stampo atlantico, il quale sarà caratterizzato da una profondissima depressione che scatenerà fortissimi venti su tutta Italia, piogge diffuse ed anche nevicate.

Proprio ieri vi parlavamo della neve in arrivo sui monti e, occasionalmente, fino a quote di alta collina. Ebbene dagli ultimi aggiornamenti la previsione è grossomodo confermata e finalmente potremo tornare ad osservare monti ricchi di neve, soprattutto sull'arco alpino, come giusto che sia nel mese di novembre.

Ci aspettiamo nevicate abbondanti lungo tutto il settore centro-orientale delle Alpi, specie tra Lombardia, Trentino alto Adige e Veneto: su tali settori avremo accumuli nevosi variabili tra i 50 e 120 cm. Fin dove si spingerà la neve? Generalmente i fiocchi scenderanno oltre i 800-1200 metri su buona parte dell'arco alpino, in quanto lo zero termico potrebbe posizionarsi attorno ai 1200 metri. Solo in Friuli Venezia Giulia la quota neve sarà leggermente più alta a causa del richiamo più tiepido da sud che farà inevitabilmente salire le temperature.

Man mano che ci spostiamo verso ovest la quota neve sarà via via più bassa, fino a raggiungere occasionalmente le colline sul basso Piemonte, esattamente tra la notte e le prime ore del mattino di martedì. Sul cuneese lo zero termico potrebbe scendere fin sui 700-800 metri, garantendo fiocchi di neve (senza accumulo) fin sui 600 metri e, in caso di fenomeni più intensi, anche più in basso (fiocchi bagnati a tratti anche anche su Cuneo).

La quota neve potrebbe scendere improvvisamente sotto i 1000 metri anche nei settori più interni e riparati del Trentino alto Adige (tra pomeriggio e sera di martedì). Parliamo in ogni caso di fioccate, mentre per accumuli consistenti bisognerà salire di quota.

La notte e al primo mattino di martedì avremo fenomeni nevosi più presenti al nordovest:

Tra pomeriggio e sera le precipitazioni diverranno ben più consistenti sul nordest e sarà proprio qui che avremo le nevicate più copiose e persistenti per diverse ore:

Nelle prime ore di mercoledì le ultime nevicate interesseranno le Alpi orientali, dopodiché toccherà all'Appennino centro-settentrionale osservare un po' di neve oltre i 1000 metri.