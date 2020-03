NEVE: meglio tardi che mai, nevicata abbondante sulle Alpi oltre i 1200-1300m e ora?

Il primo fronte è passato dopo tanto tempo e ha riportato quella neve che molte località alpine stavano aspettando addirittura dal solstizio d'inverno. Spesso le nevicate oltre i 1200-1300m sono risultate abbondanti, a quote inferiori la pioggia spesso si è alternata alla neve, qui sotto la favolosa Colfosco in Badia (BZ) come si presentava pochi minuti fa (tratta dal sito Skywebcam):

E ora? Cosa aspetta le Alpi? Un'altra bella fioccata? Si, si scorge per il pomeriggio-sera di giovedì 5 e la notte su venerdì 6, quando sono attese precipitazioni nevose da deboli a moderate oltre i 700-800m in media, anche se in alcuni frangenti e su alcune vallate più strette e superiori, la neve potrà cadere sino al fondovalle, ma certamente non in Valpadana.



E' molto importante in questo periodo il rovesciamento dell'aria fredda dall'alto in seno ai rovesci che vanno producendosi per l'aumentata insolazione e durata del di. Ecco perché i fronti freddi risultano più efficaci e in grado di scaricare neve anche sino a 1000m sotto l'isoterma di zero gradi, quando risultano intensi.



Nel corso di venerdì le nevicate si concentreranno sulle Dolomiti e in genere le Alpi orientali, attestandosi attorno ai 1000m, mentre nel fine settimana l'evoluzione è incerta, ma al momento non si prevedono fenomeni rilevanti ad ovest, mentre qualche ulteriore nevicata potrebbe registrarsi sui settori centrali e soprattutto orientali anche sotto i 1000m. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!