NEVE in pianura prima di fine mese: ecco DOVE potrebbe cadere...

La neve potrebbe cadere a tratti sino in pianura nella seconda metà della prossima settimana, tra venerdì 24 e domenica 26 febbraio.



Così sentenzia stamane il modello americano, in una situazione che però è ancora ben lungi dall'essere definita. L'ipotesi attuale infatti è quella di un ingresso abbastanza deciso dell'aria fredda legata alla saccatura in discesa dal nord Europa con brevi rovesci nevosi sino in pianura sul Triveneto nella giornata di venerdì, poca roba, coreografia.



Dall'affondo freddo però scaturirebbe una depressione, in grado di coinvolgere un po' tutto il Paese nel corso del fine settimana. La presenza di uno strato d'aria fredda sul settentrione consentirebbe per qualche ora, la caduta di neve sull'angolo nord-occidentale e più in generale lungo gran parte dei fondovalle alpini.



Nel dettaglio, con questa configurazione è attesa neve sul Piemonte, sull'estremo ovest lombardo, sino a Milano, anche se qui non attecchirebbe, e poi su Appennino ligure (dove però si trasformerà in pioggia già nel primo mattino) Piacentino, fondovalle valtellinese, trentino, cadorino per tutta la mattinata di domenica, per poi virare in pioggia dal primo pomeriggio sulla pianura lombarda e su parte di quella piemontese.



Ecco la sequenza che segnala i fenomeni previsti tra l'una e le sette di domenica 26 febbraio e per tutta la mattinata sino alle 13:

Ed ecco gli accumuli previsti sempre secondo il modello americano:

L'attendibilità della previsione in sè è naturalmente bassa, stante la grande incertezza sulla posizione della saccatura in ingresso da giovedì, ma è comunque un segnale delle potenzialità che potrebbe avere questa fase perturbata di fine febbraio, seguite gli aggiornamenti!