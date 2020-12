NEVE in pianura: ecco chi potrà ancora vederla e quando…(le mappe)

La neve per cadere a bassa quota ha bisogno naturalmente delle giuste temperature lungo tutta la colonna d'aria che dovrà percorrere. Se qualcosa va storto la neve arriverà al suolo sottoforma di pioggia.



Ora: sulla Valpadana al momento non esistono cuscini freddi in grado teoricamente di assicurare nevicate copiose sino a zone di pianura, e laddove da venerdì soffierà Scirocco il discorso è praticamente chiuso, ma dove tale respiro mite giungerà con fatica e le precipitazioni risulteranno intense, tale da scaricare al suolo tutto il freddo ancora presente in quota, allora nevicherà, anche con temperature al suolo non propriamente da neve.



In una simile situazione chi assisterà ai rovesci nevosi più intensi non sarà, come sarebbe facile ipotizzare in questi casi, il Piemonte occidentale, dove potenzialmente ci sarebbero le temperature più basse, ma la zona di contrasto tra l'aria fredda attivata dalla Tramontana scura sul Mar ligure e lo Scirocco in risalita dallo Spezzino.



Si formerà cosi un canale precipitativo temporalesco, una sorta di asse tra Genovesato, Novarese ed ovest Milanese, e sarà lì, tra est Piemonte ed estremo ovest lombardo, che venerdì mattina si potranno vedere le nevicate più intense , sebbene con attecchimento al suolo molto modesto.



Più ad est pioverà soltanto, più ad ovest nevicherà sino a venerdì sera ma solo debolmente. Le zone che invece riceveranno i maggiori accumuli per stau orografico saranno le Alpi Marittime, l'Appennino ligure tra Imperiese, Savonese e Genovesato occidentale, in genere l'Ossola, il Biellese, il Varesotto e il fondovalle valtellinese, neve debole anche sul fondovalle aostano.



Da Milano est verso la Brianza e poi ancora più ad est solo pioggia, nemmeno tanta venerdì mattina, quando le fenomenologia rimarrà ancorata ai settori occidentali.



Ecco le mappe che testimoniano quanto appena esposto, tratte dal modello AROME e dal modello EUROPEO per la mattinata di venerdì, poi sul nord-ovest potrebbe continuare a nevicare sino alle 18 (ultima mappa), successivamente si prevede un generale passaggio a pioggia in pianura, con il ritorno della neve che, almeno sino all'Immacolata, per ora non si vede: