NEVE in pianura domenica in Emilia-Romagna: quanta ne cadrà?

La nevicata di domenica sull'Emilia-Romagna è il tormentone modellistico di questi giorni: c'è chi la vede generosa e soprattutto piuttosto lunga nella durata: da sabato sera a lunedì pomeriggio, chi invece opta per una modesta spruzzatina in Appennino.



La verità potrebbe stare nel mezzo, come sempre accade quando due modelli sono tanto discordanti a cosi poche ore dall'evento. MeteoLive opta cosi per questa soluzione intermedia che potrebbe aiutare a far chiarezza ma non costituire una previsione sicura al 100%.



Dovrebbe cominciare a nevicare dalla tarda serata di sabato in Appennino con fiocchi sino a 500m, ma in graduale estensione alle zone pianeggianti entro la nottata su domenica con una spruzzata da Piacenza a Bologna, mentre la Bora, transitando su un mare ancora non esattamente freddo, potrebbe favorire la pioggia sulla costa e su gran parte della Romagna in pianura, ma non sul relativo Appennino, dove già a 250m potrà nevicare.



Ecco le temperature previste per la prima mattinata di domenica in pianura secondo il modello americano:

La nevicata potrebbe risultare intermittente per tutta la giornata di domenica (debole e bagnata in pianura, più consistente in Appennino verso la Toscana), con una temporanea attenuazione nel pomeriggio, ma con una possibile ripresa in serata e nella notte su lunedì per alcuni modelli, con la neve che in questo caso, con la rotazione del vento a nord-ovest potrebbe estendersi anche alla Romagna, dove le temperature calerebbero di quel tanto che basta per favorire la trasformazione da pioggia a neve.



Ecco la distribuzione della nevicata secondo il modello americano nella notte su lunedì 11 gennaio, (quando per l'europeo sarebbe già tutto finito) da notare qualche fiocco anche sull'Appennino ligure di Levante, le nevicate a quote molto basse sulle vallate interne della Toscana e nelle Marche, ma per queste regioni è previsto un approfondimento in altro articolo:

Lunedì mattina il tutto diverrebbe un modesto nevischio pronto a lasciar posto ad ampie schiarite a partire dalla pianura, in un contesto ancora freddo.



In totale in Appennino oltre i 500m potrebbero cadere alcuni centimetri di neve fresca, in pianura tra 1 e 5cm, stante temperature un po' ballerine e fenomeni non intensi. Sulla Romagna solo una spruzzata.