NEVE in arrivo in pianura la prossima settimana? Vediamo dove...

Correnti fredde da NNE e risvolti depressionari nell'area mediterranea con conseguenze anche nevose a quote basse. E' quanto si prevede, anche se non si tratta ancora di una certezza, intorno alla metà della prossima settimana.

La spallata all'alta pressione arriverebbe intorno a giovedi 18, con un affondo piuttosto incisivo, in grado di scavare una depressione sul Tirreno, come si vede in questa mappa, in blu i vettori che indicano l'inserimento dell'aria fredda, in celeste le precipitazioni, che assumerebbero carattere nevoso a quote collinari al settentrione ma con possibili momenti nevosi anche in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia nella notte su venerdì (attendibilità 35%):

Ad avvalorare questa ipotesi termiche di tutto rispetto a 1500m e la caratteristica convettiva delle precipitazioni con rovesci che, pur in presenza di valori al suolo anche di 3-4°C potrebbero portare la neve a cadere sino a quote pianeggianti, pur senza attecchimento. Ecco la mappa delle temperature previste a 1500m per la notte su venerdì 19 marzo:

Ed ecco lo schema barico responsabile di questa potenziale fase di maltempo, una lingua fredda di non trascurabile portata:

L'evoluzione per venerdì 19 e sabato 20 vedrebbe la depressione traslare verso le Baleari ma risultare ancora determinante per il tempo delle Isole Maggiori che riceverebbero precipitazioni. Il freddo invece, rimarrebbe confinato al nord, attenuandosi gradualmente entro sabato.

Tutta da verificare l'evoluzione successiva.