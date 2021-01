NEVE: ecco dove cadrà sino a domenica!

Diverse perturbazioni transiteranno sull'Italia sino a domenica portando precipitazioni frequenti, soprattutto al nord e sul Tirreno, in parte anche abbondanti. Funziona così quando a comandare è l'Atlantico.



Se avessimo avuto addosso il freezer di freddo parcheggiato sull'est europeo saremmo qui a raccontare dell'arrivo di nevicate storiche in pianura da Milano a Firenze e almeno sino alla Capitale. Invece alla fine di freddo ne è arrivato poco e ora di aria mite, come al solito, ne arriverà parecchia.



Il gelo ancora incastrato nelle zone interne verrà evacuato inesorabilmente da questo costante flusso di aria mite e la neve? Cadrà soprattutto sulle Alpi tra mercoledì sera e sabato, solo sulle cime in Appennino. Da domenica invece la rotazione del vento da Maestrale potrebbe favorire qualche nevicata a quote finalmente più basse anche in Appennino.

Nel dettaglio:

-neve in arrivo sulle Alpi e sino a quote molto basse su ovest Piemonte, vallate interne dell'Appennino ligure di Ponente e Canton Ticino tra mercoledì sera 20 e giovedì mattina 21 gennaio, fiocchi possibili anche nei fondovalle alpini dove lo strato freddo non verrà intaccato immediatamente dal richiamo mite. Accumuli mediamente inferiori ai 15cm a 1500m.



-neve in arrivo nella notte tra giovedì 21 e la mattinata di venerdì 22 sulle Alpi oltre i 600-700m ad ovest, oltre i 900-1200m sui settori centro orientali. Accumuli mediamente inferiori ai 15cm a 1500m.



-neve in arrivo tra venerdì sera 22 e sabato pomeriggio 23 su tutto l'arco alpino con neve a quote mediamente superiori ai 1000m, ma con limite in calo sul finire dell'episodio. Accumuli anche superiori ai 25cm a 1500m. Un po' di neve nel corso di sabato potrebbe cadere anche sull'Appennino emiliano oltre i 900m.



-neve in arrivo sull'Appennino centrale e meridionale nella giornata di domenica 24 oltre i 900-1000m, specie sull'Abruzzo. Accumuli mediamente non superiori ai 10-15cm a 1500m. Sempre per domenica 24 attese nevicate su tutti i settori alpini di confine, segnatamente quello valdostano nord occidentale e alta Val Susa, neve copiosa su Alta Savoia, Rodano-Alpi in Francia con accumuli anche di 30-35cm a 1500m in poche ore.



La prossima settimana debutterà con un temporaneo miglioramento ma altre perturbazioni potrebbero seguire la stessa traiettoria delle precedenti tra mercoledi 27 e venerdì 29 gennaio con altre nevicate in quota.



Non ci sono al momento le condizioni per assistere a nevicate anche a quote prossime alla pianura, manca quella situazione di "rimbalzo" tra un fronte e l'altro che consentiva l'ingresso di aria temporaneamente più fredda e secca, seguita da altra immediamente più umida e mite in grado di favorire appunto queste nevicate da scorrimento a quote di pianura.