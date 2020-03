NEVE al nord tra mercoledì e giovedì? Ecco dove potrebbero vedersi FIOCCHI

Nella giornata di mercoledì 25 il nord verrà nuovamente raggiunto da correnti fredde ma questa volta più umide, che origineranno la formazione di nuvolaglia, in grado di determinare a ridosso della fascia montana e pedemontana, dal Piemonte al Veneto, brevi rovesci di neve che, episodicamente, potrebbero coinvolgere anche le zone di media pianura (pochi fiocchi svolazzanti).



Forse un velo di neve potrebbe invece coprire Varese e i comuni più alti della provincia, cosi come del Comasco, del Lecchese, della Bergamasca, del Bresciano, del Biellese e dell'alto Novarese, cosi come del Torinese. Nel Veneto neve attesa sulle Prealpi nella notte su giovedì, specie Bellunese e Vicentino, nulla o quasi nulla più a nord e più a est.



L'interazione tra la Bora un e un flusso di aria più umida che comincerà ad attivarsi sulla Romagna da ESE in quota, andrà ad attivare qualche nevicata più consistente oltre i 300-400m sull'Appennino romagnolo, mentre nubi sparse si addenseranno anche sui restanti settori, quelli emiliani, ma senza dar luogo a precipitazioni.



Giovedì 26 il fronte occluso (a carattere caldo) in risalita da sud-est andrà a determinare annuvolamenti su tutto il settentrione ma con fenomeni probabilmente quasi tutti concentrati sull'Emilia-Romagna, dove assumeranno carattere nevoso anche a quote prossime alla pianura, specie tra Bologna e Piacenza, e in prossimità delle montagne, pur misti a pioggia, e su tutta la fascia appenninica con apporti di 5-10cm oltre i 600m.



Un po' di neve nel pomeriggio-sera e nella notte su venerdì si riscontrerà su Oltrepò Pavese, Appennino Ligure e basso Piemonte, segnatamente Alessandrino e Cuneese con neve oltre i 500m. Spruzzata di neve attesa su Cuneo.