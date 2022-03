NEVE al NORD: CONFERME dal MODELLO EUROPEO per il giorno 10 marzo!

Scatta l'ora della neve al nord? La scadenza previsionale non è immediata , ma alcune mappe stanno insistendo verso una situazione di maltempo con neve che dovrebbe abbracciare tutto il nord e parte del centro attorno al giorno 10 marzo. Rispetto alla giornata di ieri, le possibilità stanno salendo anche se bisognerà attendere ulteriori sviluppi modellistici per avere le idee più chiare.

La prima mappa mostra le isoterme a 1500 metri previste in Europa nella giornata di giovedi 10 marzo, secondo il modello europeo:

Ecco il gelo che dall'Europa orientale potrebbe abbracciare le nostre regioni con isoterme alla medesima quota comprese tra -6 e -8° al nord e lungo il versante adriatico.

La seconda mappa mostra invece il quadro sinottico atteso in Europa per il medesimo giorno, ovvero giovedi 10 marzo, sempre secondo il modello europeo:

Notate l'interazione tra l'aria fredda da est (freccia bianca) e le correnti più temperate da sud, facenti capo al flusso atlantico in impostazione sull'ovest del Continente. L'aria più mite e umida, scorrendo sopra quella fredda, darebbe adito ad abbondanti nevicate al nord fino in pianura ed a quote basse sulle regioni centrali.

Quanto è probabile questo scenario? Esaminando la media degli scenari del modello europeo valida per giovedi 10 marzo, si nota bene l'interazione tra le masse d'aria di cui sopra:

Il profilo termico risulta ovviamente edulcorato, ma la conferma del run ufficiale c'è ampiamente! In altre parole, la possibilità che questo evento accada viene giudicata attorno al 55%. Vedremo nei prossimi giorni se aumentare o diminuire questa percentuale. Continuate a seguirci...

