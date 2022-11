Nel week-end possibile assaggio d'inverno con "goccia fredda" da est

L'alta pressione è tornata a consolidarsi sulla nostra penisola e garantirà una nuova fase di stabilità atmosferica nei prossimi giorni.

Un nuovo peggioramento però dovrebbe sopraggiungere sul finire della settimana: dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici si nota l'arrivo di una "goccia fredda" dall'Est Europa nella giornata di Sabato.

Secondo le ultimissime elaborazioni, questo impulso di aria fredda determinerà un netto abbassamento delle temperature e un ritorno dell'instabilità, in particolar modo sulle regioni adriatiche e del centro-sud. Vi sono ancora forti incertezze tuttavia sulla precisa traiettoria della goccia fredda, che potrebbe essere più settentrionale e interessare quindi maggiormente le regioni tirreniche e settentrionali della penisola, soprattutto in un secondo momento.

Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti, dunque, per avere un quadro più chiaro e dettagliato sull'evoluzione meteo che ci attende nel week-end, che ad ora rischia di rivelarsi di stampo invernale su buona parte d'Italia.