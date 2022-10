Nel regno dell'anticiclone, ecco tutte le novità

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE. Nel weekend appena trascorso abbiamo visto la rapida espansione di un campo anticiclonico accompagnato da temperature in sensibile rialzo. Si tratta a tutti gli effetti di una configurazione sinottica che ricorda più una tarda estate che l'autunno. Lo si evince dalle altezze di geopotenziale a 500hPa, su valori decisamente alti per il periodo. A fare la differenza in questo caso è l'irraggiamento solare incidente sulla superficie terrestre che è minore in virtù del periodo stagionale e pertanto impedisce alla colonnina di mercurio risalire su valori troppo alti, quantomeno al nord. Ci aspettano invece ancora diverse altre giornate di "estate" per il sud, con valori prossimi ai 27/28°C.



Qui sotto vi mostriamo le temperature massime previste dal modello americano GFS per domani pomeriggio, martedì 4 ottobre:

Qui sotto invece una analisi in quota calcolata dal modello americano GFS per giovedì 6, in cui si evince la presenza di una vera e propria "cintura di anticicloni" appolaiata alle basse latitudini d'Europa. Più in alto prevalgono le correnti occidentali turbolente ma per ora non ci interessano:

QUANDO CAMBIERÀ?

L'anticiclone sembra destinato a persistere sul Mediterraneo almeno fino al prossimo venerdì. L'arrivo del fine settimana segnerà il timido affondo di una nuova circolazione d'aria instabile sull'ovest Europa. Nulla di troppo convinto ma comunque sufficiente a portare della nuvolosità al centro e soprattutto al nord. Crescerà il rischio di precipitazioni specialmodo sui versanti tirrenici. Qui sotto la media Ensemble del modello americano GFS riferita a domenica 9 ottobre:





CONCLUSIONI. Dopo una fase di instabilità che ci ha accompagnati per alcuni giorni nell'ultima decade di settembre, il secondo mese dell'autunno meteorologico, ottobre, ribalta completamente prospettiva. Nei prossimi giorni tornerà con forza ad essere l'anticiclone l'attore protagonista delle vicende atmosferiche in Europa. Con l'imposizione di questa figura barica, le piogge si faranno di conseguenza più scarse e le temperature che resteranno nel complesso sopra la media. Un autunno insomma, che esprime a tutti i costi la volontà di voler travestirsi da estate anche fuori tempo massimo.