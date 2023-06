Nel fine settimana via il DISAGIO da CALDO su gran parte d'Italia

In questa sede monitoreremo l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) atteso in Italia nel prossimo fine settimana (per tutti i dettagli sull'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Ti-segnaliamo/49/ti-segnaliamo-cos-l-indice-di-calore-/97746/)

Il tempo sarà instabile nella giornata di sabato su gran parte della Penisola, specie al centro e al sud, mentre domenica avremo una situazione decisamente migliore con maggiore stabilità da nord a sud.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso sul nostro Paese alle ore 17 di sabato 1 luglio:

Ad eccezione della Sicilia, dove il caldo sarà fastidioso e la Puglia con un caldo un po' fastidioso, su tutte le altre regioni avremo condizioni di caldo sopportabile, ovvero di benessere fisico.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo previsto alle ore 17 di domenica 2 luglio:

Caldo un po' fastidioso, ma ampiamente sopportabile, in Valpadana. Sul resto d'Italia caldo in genere sopportabile.

