Nel fine settimana nuovo MALTEMPO sull'Italia

La depressione che da 36-48 ore sta mettendo sotto torchio il settore centro-settentrionale della nostra Penisola con abbondanti nevicate sui rilievi del nord, nella giornata di mercoledi 6 gennaio inizierà a traslare verso levante.

In altre parole, il maltempo dovrebbe concedere una tregua nei prossimi tre giorni, in favore di una condizione maggiormente variabile con schiarite più presenti, unitamente a precipitazioni solo sporadiche.

Nel fine settimana è previsto invere un nuovo peggioramento stante l'arrivo di una perturbazione dalla Spagna. La posizione del minimo che si verrà a creare non è ancora ben inquadrata dalle elaborazioni. Questa comunque è la situazione sinottica attesa dal modello americano sul finire di sabato 9 gennaio:

Notate il meridione d'Italia e la Sicilia sotto un richiamo di correnti calde dal nord Africa. Le regioni settentrionali verranno invece interessate da un ritorno freddo da est. In mezzo a queste due masse d'aria di così diversa origine scaturiranno piogge, temporali e nevicate, ovvero la perturbazione sopra citata.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 9 gennaio:

In evidenza la neve che potrebbe cadere sui settori meridionali del nord (basso Piemonte, Liguria, bassa Lombardia ed Emilia Romagna) sopra i 200-300 metri. Non si esclude qualche fiocco anche in pianura; piu a nord non si dovrebbero avere precipitazioni a parte un po' di nevischio o pioviggine.

Piogge intense al centro, sulla Sardegna e sulla Campania, con neve solo oltre gli 800-1000 metri sull'Appennino centrale; in attesa le estreme regioni meridionali e la Sicilia dove il clima sarà molto mite stante la presenza di venti di Scirocco.

Queste invece sono le precipitazioni attese per la giornata di domenica 10 gennaio:

La perturbazione si sposterà verso levante favorendo un miglioramento del tempo sui settori di ponente e al nord-ovest. I rovesci più intensi saranno presenti nelle aree interne del centro con neve sopra i 700-800 metri, unitamente alla Campania e la Calabria Tirrenica.

Ancora freddo al nord; temperature in calo anche al centro e in misura minore al sud e sulle Isole.

