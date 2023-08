Nel fine settimana GRAVE ONDATA di CALDO sull'Italia! Chi rischierà i 40°?

La situazione si aggraverà ulteriormente sul fronte del caldo nell'arco del prossimo fine settimana. L'alta pressione africana lancerà un'acuto e metterà tutta l'Italia sotto la canicola, che su alcune regioni si presenterà esasperata.

Si tratterà di un'ondata di caldo lunga e persistente che potrebbe attenuarsi solo a partire da venerdi 25 agosto. Il caldo e il sole dardeggiante faranno piacere ai più che si troveranno in vacanza, ma a noi ci sembra davvero troppo, in un clima ormai votato ad estati infernali sul nostro Paese, alternate per fortuna a qualche pausa (come quella accorsa ad inizio mese).

La prima mappa mostra le temperature attese a 1500 metri sulla verticale italica nelle ore centrali di domenica 20 agosto:

Punte di 27° alla medesima quota in prossimità dell'arco alpino, 25° sulla Sardegna e le aree interne del centro, 24° su alcuni settori del sud. Si tratta di valori davvero elevati.

Passiamo ora alle dolenti note. La seconda mappa mostra il quadro delle temperature al suolo attese in Italia nella giornata di sabato 19 agosto:

Purtroppo, molte regioni italiane supereranno la soglia dei 35°, con punte di 38° sull'Emilia Romagna e la bassa Toscana.

Domenica 20 agosto sarà forse la giornata peggiore. Ecco le temperature al suolo previste alle ore 16 della giornata in parola:

Ecco i 40° che si toccheranno probabilmente sulla bassa Toscana, ma il modello prevede 39° sull'Emilia Romagna e 38° sulla Sardegna. Notate la grande quantità di temperature superiori a 35° su molte aree della nostra Penisola.

