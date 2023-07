Nel cuore del grande caldo: inizio della prossima settimana punte di 40 gradi

L'anticiclone sub-tropicale si propaga rapidamente verso il Mediterraneo, dove detterà la legge per un periodo prolungato in questo secondo mese dell'Estate. Si prevede un aumento significativo della temperatura, particolarmente notevole, a partire dal fine settimana (come visto in questo articolo), ma il culmine sarà raggiunto nel corso della settimana successiva.

Possiamo con certezza qualificarla come la seconda potente ondata di calore della stagione: questa, contrariamente alla prima manifestatasi a Giugno, potrebbe protrarsi per un periodo più esteso e risultare ancora più difficile da sopportare, soprattutto a causa degli elevati livelli di umidità. I primi aliti di aria sub-tropicale arriveranno in Italia durante il fine settimana, precisamente a partire da venerdì. Saranno le due isole principali a dover fronteggiare per prime l'ardore africano.

Le temperature massime previste lunedì 10 Luglio sfioreranno i 38-39°C su molte località italiane. Grande caldo in vista in Val Padana, specie tra Emilia, Veneto e Lombardia dove l'afa sarà predominante anche al buio.

Ma l'apice del caldo è ancora lontano! Pensate che martedì 11 le temperature saliranno ancora al centro e al sud, tanto da raggiungere i fatidici 40°C su Sardegna e zone interne della Puglia. Gran caldo anche su tutta la fascia adriatica e in Sicilia. Lieve e apparente calo termico al nord, causato da un aumento dell'umidità che renderà il caldo ancor più insopportabile.

Il caldo intenso, con punte di 40-41°C si protrarrà anche nei giorni successivi, addirittura fino al 14 Luglio. Il prosieguo è ricco di incertezze, pertanto attendiamo altri aggiornamenti.