Nei prossimi giorni precipitazioni in ASSETTO ESTIVO in Italia

Quando i temporali si innamorano dei rilievi. Succede molto spesso in estate quando l'atmosfera non è del tutto stabile o quando un'alta pressione non presenta eccessiva coerenza alle quote superiori.

Nei prossimi giorni chi vivrà al mare o lontano dai rilievi più elevati potrà stare tranquillo, in quanto il tempo seguiterà ad essere stabile, soleggiato e caldo.

Chi invece abita nelle aree di pianura prossime all'arco alpino potrebbe veder sconfinare qualche bestione temporalesco formatosi in precedenza su qualche rilievo retrostante. Si tratta di fenomeni in genere brevi, ma che possono scaricare al suolo grandi quantità di pioggia ed in alcuni casi anche la grandine.

Il modello americano per i prossimi 6 giorni disegna molto bene il limite di competenza dei rovesci o temporali che avremo in Italia:

Alpi e Prealpi saranno in testa con accumuli anche superiori a 50-60mm, specie sulla chiostra alpina centro-orientale.

Notate come i fenomeni potrebbero sconfinare sulle zone di pianura adiacenti specie in serata. Il limite invalicabile per questo tipo di temporali è spesso il fiume Po. A sud di esso non si presentano quasi mai fenomeni se non in maniera occasionale e sporadica.

I temporali pomeridiani (ovvero di calore) potrebbero frequentare anche le aree interne del centro, specie la zona del Gran Sasso. In questo caso il rischio di sconfinamenti verso pianure e coste sarà però molto basso.

Sul resto d'Italia non interverranno temporali e il clima resterà secco a tempo indeterminato.