Nei prossimi giorni precipitazioni in "assetto estivo"

Tra una decina di giorni la primavera meteorologica cederà il testimone all'estate (meteorologica). La stagione calda per antonomasia, tende a concentrare le precipitazioni segnatamente nelle aree montuose, lasciando quasi sempre libere le coste.

Le rupi piu o meno scoscese delle montagne si scaldano in maniera differente non appena il sole sorge. Questo riscaldamento mette in modo correnti dal basso verso l'alto che sono alla base per la formazione di rovesci o temporali qualora l'atmosfera si presentasse un po' instabile.

Nei prossimi 6 giorni, anche se non saremo ancora in estate, il sole avrà la forza sufficiente per determinare il distacco di queste "bolle" di aria calda che tenderanno a localizzarsi principalmente sui rilievi alpini.

La mappa delle precipitazioni previste fino alla giornata di mercoledi 27 maggio, mostra molto bene questa tendenza:

I millimetri di pioggia previsti hanno valore puramente indicativo per stabilire dove pioverà di piu o di meno. Non devono quindi essere presi come oro colato.

Notiamo come la chiostra alpina potrebbe essere meta di temporali, specie nel prossimo fine settimana, con sconfinamenti anche lungo le zone di pianura adiacenti.

Anche le zone interne dell'Italia centrale, specie tra il Lazio e l'Abruzzo, vedranno fiorire di tanto in tanto qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane.

Qualche pioggia non si esclude anche sui litorali del medio e alto Adriatico, nelle aree interne della Sardegna e sull'Appennino Ligure. Su tutte le altre regioni le piogge previste saranno molto scarse se non addirittura nulle dove vedete il colore bianco sulla mappa.

