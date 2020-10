NEBBIA? Potrebbe infittirsi tra lunedi 2 e martedi 3 novembre...

Durante il prossimo fine settimana l'alta pressione sarà ancora giovane; di conseguenza non ospiterà al suo interno grandi masse di umidità; la formazione della nebbia verrà quindi scoraggiata a parte limitate aree di pianura.

Tra lunedi 2 e martedi 3 novembre, l'anticiclone tenderà invece ad invecchiare. Ogni volta che succede ciò, l'aria tende a riempirsi di umidità e sostanze inquinanti con l'inevitabile formazione di coltri nebbiose più convinte.

Non siamo ancora in inverno, di conseguenza è difficile che il fenomeno persista per l'intera giornata; tuttavia alcune aree pianeggianti del centro-nord dovranno fare i conti con riduzioni anche pesanti della visibilità tra la notte e il mattino.

Dove potrebbe formarsi la NEBBIA nella giornata di lunedi 2 novembre? La prima mappa si riferisce alle ore 7 della giornata in parola:

Mattinata nell'ovatta per Alessandrino, Pavese, basso Milanese; nebbia anche in prossimità del delta del Po (Ferrarese, Rodigino, Ravennate) ed in prossimità della Valle dell'Arno in Toscana.

In giornata, come anticipato, la coltre grigia dovrebbe lentamente dissolversi regalando un pomeriggio di sole, anche se con molta foschia. Sul resto d'Italia non sono attese riduzioni della visibilità.

Martedi 3 novembre verranno interessati dal fenomeno anche i litorali dell'alto e medio Adriatico oltre alle aree già citate:

Anche in questo caso il sole del pomeriggio dovrebbe avere la meglio sulla coltre nebbiosa, dissolvendola quantomeno in parte.

