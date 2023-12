NEBBIA, FREDDO e SMOG in agguato, vediamo dove!

Arriva il coperchio dell'alta pressione a soffocare le nostre città. Il tappo offerto dall'aria molto mite che avremo in quota non consentirà il rimescolamento dell'aria nei bassi strati e la conseguente mancanza di ventilazione farà il resto. Il risultato sarà un mix davvero poco salutare soprattutto per la Pianura Padana che già durante il prossimo fine settimana sperimenterà situazioni nebbiose abbastanza estese.

La prima mappa ci mostra la probabile estensione della coltre nebbiosa nei bassi strati che interesserà al primo mattino alcuni settori della Valpadana:

Nebbia a tratti anche di tipo congelante che dovrebbe diradarsi a fatica nell'arco della giornata, per poi ritornare al calare del sole. Sul resto d'Italia avremo ancora del vento, quindi questa condizione non dovrebbe esserci.

Nelle prime ore del mattino di domenica 17 dicembre la coltre nebbiosa sulle pianure del nord dovrebbe essere ancora più fitta ed estesa:

Nebbie o nubi basse favorite dal calo della ventilazione potrebbero presentarsi anche lungo le coste dell'alto-medio Adriatico oltre ovviamente alla Pianura Padana.

Nell'arco della giornata la situazione dovrebbe un po' ovunque migliorare, ma non si può del tutto escludere che su alcune aree di pianura la coltre nebbiosa possa persistere per l'intera giornata.

