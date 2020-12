NEBBIA e GELO la prossima notte in Valpadana?

Per avere una bella nevicata in pianura, l'ingrediente fondamentale è il cuscino freddo, ovvero quello strato di aria gelida che si deposita nei bassi strati atmosferici sulla verticale della Valpadana.

La notte scorsa questo processo è stato limitato dalla nuvolosità; la prossima notte il cielo dovrebbe invece rasserenare e concedere temperature negative su diverse zone di pianura.

Oltre a ciò, il ristagno dell'umidità nei bassi strati determinerà nebbie più o meno dense, come mostra questa mappa incentrata per le 2 della notte prossima:

Molte aree di pianura, specie a nord del Po, potrebbero avere una notte gelida e nebbiosa.

Dal punto di vista termico, questo potrebbe essere il riscontro termometrico delle prime ore della mattinata di domani, giorno di San Silvestro:

Temperature comprese tra 0 e -3° a seconda dei casi. Potrebbero resistere "sacche" con temperature positive solo se il cielo non riuscisse a rasserenare del tutto, ma riteniamo questa opzione minoritaria.

Il cuscino freddo dovrebbe essere sufficiente per la neve in pianura a partire da venerdi 1 gennaio, ma di questo ce ne occuperemo in separata sede.

