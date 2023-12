Natale FREDDO o addirittura MITE? Gli ultimi aggiornamenti

Natale si avvicina e l'interesse per le previsioni meteo crescono di giorno in giorno, poiché in tanti sperano, come sempre, in un Natale quantomeno invernale e possibilmente reso ancor più magico dai fiocchi di neve, quei fiocchi di neve che ormai mancano da svariati anni a quote di pianura.

Ce la farà quest'anno la neve a rendere magica l'atmosfera natalizia? Purtroppo pare di no, considerando che entrambe le medie degli scenari dei principali centri di calcolo tolgono ogni dubbio riguardo l'evoluzione meteo delle festività natalizie.

Tralasciando le uscite modellistiche principali dei centri di calcolo, soggette a variazioni troppo marcate a questa distanza temporale, ci affideremo alle più pacate medie degli scenari, che tengono conto di tantissime simulazioni differenti da cui viene dedotta una media matematica.

Ebbene la media del modello europeo ECMWF non lascia alcuno scampo ad un Natale invernale e nevoso. Il vortice polare risulterà molto compatto e l'anticiclone fin troppo addossato al Mediterraneo, innescando correnti tese occidentali e sud-occidentali che vanno inevitabilmente a regalare tempo generalmente stabile e temperature oltre le medie del periodo.

Dello stesso avviso anche il modello GFS con la propria media degli scenari. Anche in questo caso l'anticiclone appare troppo invadente, rendendo impossibile ogni sortita offensiva del freddo e del maltempo, sia di stampo atlantico che di stampo artico o continentale.

Insomma le possibilità di neve per Natale si riducono sempre più e al momento sembrano rasentare addirittura lo zero. Al contrario le temperature potrebbero rivelarsi più alte del normale, come si evince dalle prime stime indicative per il 25 dicembre. Da notare punte superiori ai 16-17°C al sud e sul lato adriatico, segno della presenza di venti occidentali.