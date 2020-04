NASA: entro il 2065 ci scalderemo di 1,1°C

Secondo la Nasa nei prossimi 25-50 anni, la temperatura media globale potrebbe aumentare di circa 1,1 gradi°C, con oscillazione compresa tra mezzo grado e 2 gradi.



La colpa è dello sbilanciamento termico di 0,85 watt per metro quadro di superficie, cioe' energia assorbita e non restituita. Le nuove ricerche della Nasa sul clima globale del nostro pianeta, pubblicate su "Science", hanno infatti mostrato che il sistema climatico e' sbilanciato di 0,85 watt/m2.



Questa energia in piu' si va ad aggiungere a quella gia' accumulata in passato dal nostro pianeta, portando complessivamente il surplus di energia a poco meno di 3 watt/m2 (invece, gli ultimi dati dell'Intergovernmental panel on climate change- Ipcc del 2001 parlavano di 2,4 watt/m2).



Inoltre, sottolinea "Science", lo sbilanciamento attuale implica che anche se mantenessimo invariata l'attuale composizione dell'atmosfera e se eliminassimo istantaneamente tutte le emissioni di gas serra, nel giro di qualche decennio la temperatura media del nostro pianeta aumenterebbe comunque di almeno altri 0,6 gradi.



Siccome vi è poi un ritardo tra le cause, aumento delle concentrazioni di gas serra atmosferici, e gli effetti: aumento di temperatura del pianeta, la ricerca segnala come diventino necessarie subito misure di prevenzione per evitare effetti che si avranno, comunque, fra decenni.