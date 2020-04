NASA: entro il 2060 aumento termico di 1Â°C anche eliminando tutti i gas serra antropici!

Secondo la Nasa nei prossimi 25-50 anni, la temperatura media globale potrebbe aumentare di circa 1,1 gradi°C, con oscillazione compresa tra mezzo grado e 2 gradi.



La colpa è dello sbilanciamento termico di 0,85 watt per metro quadro di superficie, cioe' energia assorbita e non restituita. Le nuove ricerche della Nasa sul clima globale del nostro pianeta, pubblicate su "Science", hanno infatti mostrato che il sistema climatico e' sbilanciato di 0,85 watt/m2.



Questa energia in piu' si va ad aggiungere a quella gia' accumulata in passato dal nostro pianeta, portando complessivamente il surplus di energia a poco meno di 3 watt/m2.



Inoltre, sottolinea "Science", lo sbilanciamento attuale implica che anche se mantenessimo invariata l'attuale composizione dell'atmosfera (se eliminassimo cioe' istantaneamente tutte le emissioni di gas serra), ciononostante nel giro di qualche decennio la temperatura media del nostro pianeta aumenterebbe comunque di almeno altri 0,6 gradi.