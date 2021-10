Molti giorni di tempo INSTABILE al sud, trend avaro di pioggia al nord

L'arrivo della prossima settimana segnerà un nuovo, graduale rinforzo dell'alta pressione sui paesi dell'Europa centrale. Il rinforzo dell'anticiclone verrà favorito dall'approfondimento di alcuni importanti vortici ciclonici sull'oceano Nord Atlantico. La presenza di queste due grandi fasce atmosferiche può essere spiegato da un rinforzo del Vortice Polare. Con questo disegno sinottico le grandi perturbazioni si limiteranno ad interessare le latitudini settentrionali d'Europa, restando confinate oltralpe. Tuttavia non tutte le regioni del nostro Paese faranno i conti con tempo stabile. Infatti nel meridione italiano già a partire dal weekend un vortice ciclonico porterà condizioni di forte instabilità con precipitaizoni particolarmente abbondanti sui versanti orientali della Sicilia e la Calabria jonica. Cumulata totale delle piogge previste dal modello americano entro la mattinata di giovedì 28 ottobre:

Nel corso della prossima settimana i paesi del centro Europa resteranno influenzati da frequenti anticicloni con tempo in genere stabile. Sul nostro Paese ci saranno pochi disturbi sulle regioni del nord, dove resterà salda l'influenza dell'alta pressione. Le maggiori probabilità di pioggia saranno per il sud, dove un vortice secondario di bassa pressione sarà associato a tempo più instabile che potrebbe rinnovarsi fin verso il termine della prossima settimana. Analisi in quota del modello americano riferita a venerdì 29 ottobre: