Modello inglese: connubio FREDDO dell'est e ATLANTICO in seconda decade!

Gli aggiornamenti serali dei modelli matematici perseguono la via delle piogge nel corso della seconda decade di novembre, grazie all'interazione tra un nucleo freddo proveniente dall'est Europa ed il flusso umido atlantico, come già ben discusso in questo articolo.

Tuttavia spicca tra tutti i modello inglese ECMWF, il quale propone ben due interazioni in rapida successione, entrambe molto produttive per l'Italia in termini di precipitazioni. La prima, la più discussa sino ad ora, quella tra 15 e 17 novembre che potrebbe riportare un po' di piogge e rovesci al nord Italia e sul lato tirrenico centro-settentrionale.

La seconda interazione, ben più corposa, è ipotizzata nel periodo tra 18 e 21 novembre. Ovviamente siamo troppo in là coi tempi, ma si tratta di una tendenza senza dubbio interessante e meritevole di commenti a tal proposito.

Il modello inglese propone la discesa di un forte nucleo d'aria gelida dalla Russia verso l'Europa centrale, in virtù dell'anticiclone scandinavo che sarebbe determinante per tale evoluzione. Questo nucleo gelido, successivamente, favorirebbe l'interazione col vasto fiume di aria umida e fresca nord Atlantica che prediligerebbe i settori centrali europei e quelli del nord Italia e del lato tirrenico. Quest'ipotesi sarebbe senza dubbio determinante per l'arrivo di altre preziose piogge in pianura e nevicate in montagna sull'arco alpino.

Eloquenti le piogge previste fino al 20 novembre dal modello ECMWF: