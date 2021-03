MODELLO EUROPEO: verso una PASQUA quasi INVERNALE al nord?

Sostanziali conferme circa la fase perturbata e forse anche fredda che dovrebbe verificarsi nel periodo pasquale, non solo in Italia, ma su buona parte dell'Europa.

Il dubbio riguarda la traiettoria che seguiranno le correnti fredde; ieri venivano viste puntare l'ovest del Continente, oggi invece sembrano entrare con maggiore decisione sulle nostre regioni settentrionali e parte del centro, con tutte le conseguenze del caso.

Il modello europeo, nel suo scenario ufficiale di questa mattina, mostra quanto detto poco sopra. Ecco la situazione sinottica attesa per le prime ore di Pasqua:

Si nota l'aria fredda in ingresso deciso al nord, con il richiamo di una depressione da contrasto sul Mar Ligure. E' palese che con una situazione del genere, il maltempo sarebbe esteso a gran parte d'Italia, ad eccezione dell'estremo sud e la Sicilia.

Al nord farebbe anche freddo, come mostra la mappa delle temperature a 1500 metri previste per Pasqua:

Ciò deporrebbe per nevicate anche a bassa quota al nord, ovviamente non in pianura. Di rimando, le estreme regioni meridionali e la Sicilia verrebbero invece interessate da aria calda di matrice africana con un clima quasi estivo.

La media degli scenari del modello europeo incentrata sempre per il periodo di Pasqua, risulta abbastanza simile allo scenario ufficiale, forse leggermente più occidentale come traiettoria dell'aria fredda:

Ciò favorirebbe maggiori precipitazioni, ma meno freddo al nord e su parte del centro, mentre il meridione sarebbe sempre interessato da correnti africane calde (freccia rossa).

Morale: lo scambio meridiano del periodo pasquale è ormai molto probabile; resta incerta la traiettoria che seguiranno le correnti fredde. Continuate quindi a segurci...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE