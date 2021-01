Modello europeo: un po' di mitezza in arrivo prima del GRANDE FREDDO?

Sembra assodato che dopo il transito perturbato che impegnerà le regioni centro-meridionali durante il prossimo fine settimana, l'alta pressione proverà a farsi strada verso l'Italia assicurando un po' di bel tempo e mitezza.

Secondo la tesi del modello europeo imbastita questa mattina, la pausa sarà breve e subito surclassata da nuovi rigori invernali, questa volta provenienti dall'Europa nord orientale.

Focalizziamo lo sguardo sulla fase mite che ci interesserà tra mercoledi 13 e venerdi 15 gennaio. La mappa mostra le temperature previste a 1500 metri per la giornata di giovedi 14 gennaio:

Notate la grossa mole di gelo che sarà presente su tutto il comparto nord-orientale dell'Europa, pronto a "colare" verso di noi non appena le condizioni sinottiche lo permetteranno.

In un primo tempo la mitezza atlantica potrebbe avere la meglio, spingendo un cuneo anticiclonico molto mite verso l'Europa occidentale e l'Italia. Il massimo della mitezza si avrebbe (per probabili correnti favoniche) tra il nord-ovest e la Corsica.

Come abbiamo anticipato, si tratterà di una situazione transiente. Già venerdi 15 la situazione tenderà a cambiare, ma sarà nel terzo fine settimana di gennaio che il freddo potrebbe dilagare con maggiore decisione verso di noi. Ecco le temperature a 1500 metri previste per domenica 17 gennaio:

La mitezza atlantica perderà colpi sotto l'incedere del grande freddo da nord-est. Come vedete, per l'Italia potrebbe aprirsi un periodo freddo e potenzialmente nevoso per alcune regioni italiane. Per il momento si tratta solo di ipotesi che andranno ovviamente vagliate con le prossime elaborazioni, ma i tentativi ci sono! Contuinuate a seguirci...

