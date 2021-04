MODELLO EUROPEO: ultima decade di aprile mutevole tra SOLE e PIOGGIA

Le fredde correnti orientali, protagoniste del tempo in Italia durante la settimana scorsa, si stanno attenuando. Tuttavia, fino alla giornata di mercoledi 21 aprile lasceranno in eredità un po' di instabilità che dalle regioni centro-meridionali si dovrebbe trasferire al nord.

La mappa sinottica incentrata per mercoledi 21 aprile mostra una situazone sinottica non ben definita in Italia:

L'alta pressione seguiterà ad essere posizionata troppo a nord, alle latitudini della Scozia. Il tempo in Italia presenterà caratteristiche di moderata instabilità specie al centro e al nord, sotto l'egida di temperature ancora fresche.

In altre parole, qulache rovescio o temporale potrebbe interessare le zone del nord e le aree interne del centro soprattutto nel pomeriggio, mentre al sud e sulle Isole la situazione si presenterà migliore e più mite.

A seguire, l'alta pressione potrebbe insediarsi meglio nel Mediterraneo, garantendo un fine settimana complessivamente stabile e mite da nord a sud. Ecco la mappa sinottica prevista per sabato 24 aprile:

A parte qualche nube al nord senza conseguenze, la situazione sull'Italia nell'ultimo fine settimana di aprile dovrebbe mantenersi stabile, sia sabato che domenica e con temperaure in aumento specie al centro e al sud.

All'inizio della settimana prossima la situazione potrebbe modificarsi. Ecco la mappa attesa per lunedi 26 aprile nelle prime ore del pomeriggio:

L'alta pressione delle Azzorre punterà verso il nord Atlantico, scaraventando aria fredda verso la Penisola Iberica (frecce blu) dove si formerà una depressione.

Di rimando, sulla nostra Penisola si alzeranno correnti di Sciriocco con clima caldo al sud e piovoso al nord e sull'alto Tirreno (freccia rossa). Nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa tendenza.

