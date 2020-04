MODELLO EUROPEO: segnali PIOVOSI dall'Atlantico...

Le elaborazioni odierne, chi piu e chi meno, optano per un finale di aprile decisamente più dinamico stante l'intervento provvidenziale delle correnti atlantiche.

Il cambio di marcia della situazione meteorologica non avverrà immediatamente. Per tutta questa settimana avremo ancora una situazione abbastanza bloccata in Europa, anche se il Mediterraneo potrà ancora beneficiare di un po' di pioggia scaturita dall'attuale struttura depressionaria che si protrarrà ancora per qualche giorno.

Nel fine settimana, secondo il modello europeo, avremo il ritorno di una situazione "ne carne ne pesce" sul nostro Continente e sull'Italia. Ecco la situazione barica estrapolata per domenica 26 aprile:

Da notare l'aria fredda che scenderà sui settori più orientali europei, mentre sulla parte centrale ed occidentale non avremo una struttura barica ben definita. Questa situazione, tecnicamente, prende il nome di "palude barica".

Il tempo sull'Italia sarà caratterizzato da condizioni di variabilità, ma senza precipitazioni importanti e con temperature complessivamente accettabili.

Durante la settimana prossima, indicativamente tra martedi 28 e mercoledi 29 aprile, la situazione a scala europea pare sbloccarsi...

In questa mappa si nota una maggiore vivacità delle correnti sull'Europa centrale ed occidentale, con il transito di alcune perturbazioni. Anche l'Italia potrebbe beneficiare di questo stato di cose con il ritorno della pioggia ad iniziare dalle regioni del nord.

Servono ovviamente conferme, ma un po' tutte le mappe attualmente mostrano il medesimo scenario tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio.