MODELLO EUROPEO: seconda decade di marzo comandata dalle CORRENTI OCEANICHE MITI?

Giungono conferme dal modello europeo (ma un po' da tutti gli elaborati) circa il cambiamento di circolazione che dovrebbe avvenire a metà della settimana prossima sull'Italia.

In sostanza, se ne andranno le correnti orientali relativamente fredde del prossimo week-end per lasciare spazio ad un flusso impetuoso di aria mite e umida di matrice oceanica che trasporterà veloci sistemi frontali verso il nostro Continente.

Non arriveranno peggioramenti importanti o perturbazioni intense, ma qualche pioggia dovrebbe essere garantita specie al nord e sulle regioni del versante tirrenico.

Ecco la prima mappa imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello nostrano per giovedi 11 marzo...tra una settimana esatta:

L'alta pressione verrà spazzata via dall'intenso flusso zonale (da ovest verso est). All'interno di questo ipotetico "fiume in piena" scorreranno veloci impulsi perturbati in un contesto molto mite e ventoso...in altre parole, una situazione pienamente primaverile.

Attorno alla metà del mese, in particolare nella giornata di domenica 14 marzo, lo scenario ufficiale del modello nostrano mostra un lieve rallentamento della corda tesa atlantica, con l'ingresso di correnti più fresche da nord-ovest:

Questa tesi viene però smentita completamente dalla media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello europeo per il medesimo giorno, domenica 14 marzo, che mostra la prosecuzione del flusso "tirato" da ovest verso l'Europa centrale e l'Italia:

In altre parole, prepariamoci a vivere una seconda decade di marzo all'insegna del tempo pienamente primaverile anche se qualche pioggia non dovrebbe mancare.

