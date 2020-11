MODELLO EUROPEO: scenari interessanti a lungo termine, ma...

Il modello europeo questa mattina vede la luce in fondo al tunnel dell'alta pressione e della mitezza che interesserà ancora gran parte d'Italia durante questa settimana.

Il vortice polare che da oltre 15 giorni corre all'impazzata, potrebbe rilassarsi un po' nella terza decade di novembre, concedendo ondulazioni più marcate che per noi si tradurrebbero in un tempo maggiormente dinamico e anche più freddo.

Lo scenario ufficiale del modello nostrano questa mattina coglie questa possibilità, ma la media degli scenari storce il naso...segno che l'atmosfera dovrà lavorare ancora parecchio prima di sovvertire questo schema.

In questa sede vi mostriamo comunque l'attacco atteso tra il 25 e il 26 novembre ai danni dell'alta pressione. La prima mappa si riferisce a mercoledi 25 novembre:

Le correnti nord atlantiche (frecce blu) proveranno a schiacciare l'alta pressione facendola rientrare nei suoi territori di origine. La perturbazione che verrà pilotata verso levante potrebbe far calare la pressione proprio nella tana del leone, ovvero sull'Europa occidentale, aprendo scenari interessanti per l'Italia e il Mediterraneo nella giornata seguente.

Si tratta di un progetto non facile, che al momento viene un po' sconfessato dalla media del modello medesimo. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per stabilire se quella intrapresa oggi dallo scenario ufficiale sarà una tendenza credibile oppure no. Continuate quindi a seguirci!

