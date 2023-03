Modello europeo: rovesci e TEMPORALI in arrivo domenica su diverse regioni

L'aggiornamento serale del modello europeo ECMWF conferma con decisione l'improvviso peggioramento del week-end determinato dalla risalita di aria più umida dai quadranti meridionali in un contesto a tratti instabile.

Il grosso della perturbazione sprofonderà a latitudini molto più meridionali, addirittura sin sul deserto del Sahara, ma sul ramo ascendente della saccatura risaliranno correnti libecciali più instabili e ricche di umidità alle medie quote. Questa umidità potrebbe scorrere sulle regioni centro-settentrionali nella giornata di domenica 19 marzo, come già anticipato in questo articolo.

Questo ammasso umido e instabile arrecherà, secondo il modello ECMWF, un veloce peggioramento caratterizzato da acquazzoni e temporali in movimento verso Sardegna, Toscana, Marche, Emilia Romagna e Liguria. Inoltre dovremmo fare i conti anche con la tipica instabilità pomeridiana del mese di marzo: ricordiamo, infatti, che i minuti di luce iniziano ad aumentare e il maggior soleggiamento tende a riscaldare i suoli rendendo l'atmosfera ancor più instabile.

Insomma sarà una domenica variabile con rovesci e locali temporali anche su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Il sistema nuvoloso e ricco di precipitazioni che vi abbiamo descritto nel paragrafo precedente potrebbe estendersi anche sul Nordest tra pomeriggio e sera, ma i fenomeni più significativi sono previsti tra Liguria orientale, alta Toscana e Appennino emiliano.

Il sistema potrebbe lambire anche Umbria e Lazio, ma in via del tutto marginale. Più a sud tempo più stabile e molto gradevole, con temperature vicine ai 18-20°C.