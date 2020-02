Modello europeo: qualche novità a lungo termine?

Siamo ormai arrivati all'esordio della terza decade di febbraio e dobbiamo ancora confrontarci con una circolazione di tipo anticiclonico che ha interessato le latitudini del Mediterraneo per buona parte del tempo. Arrivati ormai nell'ultima parte del mese, il tempo previsto sull'Europa continuerà ad essere governato dalle correnti occidentali che faranno capo ad alcune intense circolazioni di bassa pressione ubicate alle latitudini settentrionali, a loro volta figlie del vortice polare. Alle quote superiori, l'intensità raggiunta da queste correnti si dimostra eccezionale, disegnando una situazione sinottica decisamente anomala, in cui troviamo un vortice polare straordinariamente compatto che non molla la presa nemmeno nella parte conclusiva dell'inverno, sebbene gli indicatori probabilistici per questo periodo dell'anno, suggerirebbero un vortice già nella via di una sua attenuazione.

Il nuovo rinforzo delle correnti occidentali, anticipa il consolidamento di una figura di alta pressione prevista interessare il nostro Paese nel prossimo fine settimana, a questo proposito anche il modello europeo, sembra confermare l'ipotesi di un weekend di tempo stabile con scarti termici particolarmente rilevanti. Questa previsione del modello europeo riferita a lunedì 24 febbraio, mostra la figura di alta pressione atta a proteggere il bacino del Mediterraneo:

Questa seconda cantina riferita sempre alla giornata di lunedì 24 febbraio, mostra invece le anomalie di temperatura previste sull'Europa, mostrando come alcune zone del nostro continente sperimenteranno scarti superiori alla media anche superiori ai 10 gradi, mentre sull'Europa orientale i primi flussi di aria fredda in arrivo da nord, inizierebbero ad indebolire la struttura dell'alta pressione: