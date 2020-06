MODELLO EUROPEO: porte aperte all'ESTATE nella terza decade di giugno?

Buone notizie per gli amanti del sole e del caldo. La distanza temporale è ancora impervia, di conseguenza abbiamo bisogno ancora di conferme. Tuttavia, questa mattina il modello europeo (e in parte anche l'americano) aprono le porte all'estate mediterranea nell'arco della terza decade di giugno.

Avremo sicuramente un aumento delle temperature, ma per il momento non si ravvisano i rischi di forti ondate di caldo sull'Italia almeno fino alla fine del mese.

L'alta pressione delle Azzorre inizierà a spingere con decisione verso levante all'inizio della settimana prossima. Ecco la mappa sinottica relativa alla giornata di lunedi 22 giugno:

Partendo la destra, notiamo l'area di instabilità dettata da correnti fresche settentrionali in definitivo spostamento verso levante. Sulle regioni meridionali e lungo il versante adriatico avremo ancora rovesci e temporali, mentre sul resto d'Italia la situazione tenderà ad un deciso miglioramento.

Sulla sinistra dell'immagine è ben evidente la spinta dell'alta pressione delle Azzorre congiunta ad una temporanea accelerazione del getto facente capo alla depressione islandese (frecce rosse).

L'alta pressione dovrebbe invadere nei giorni seguenti l'Italia e l'Europa centrale con una rimonta che secondo il modello europeo potrebbe essere abbastanza seria. Ecco il quadro sinottico atteso per mercoledi 24 giugno:

Se le cose andasserò così, sarebbe estate conclamata sia sull'Italia che su gran parte d'Europa. Francamente ci sembra un'uscita esageratamente votata all'alta pressione, dato che la media degli scenari del modello medesimo e per il medesimo giorno, contempla una rimonta decisamente più "morbida".

Tuttavia, nell'arco della terza decade, l'estate dovrebbe finalmente uscire allo scoperto, mettendo fine all'egemonia dei temporali e dell'instabilità.

