Modello europeo: porte aperte al FREDDO nella terza decade di marzo...

La partenza della primavera astronomica, che avverrà il 21 marzo, non porterà consiglio ad una situazione meteorologica ormai priva di ogni controllo. In pratica, la prima ondata fredda "seria" di tutto il semestre freddo potrebbe presentarsi sull'Italia proprio quando la stagione primaverile (astronomicamente) muoverà i primi passi.

Ovviamente manca tempo e la situazione potrebbe cambiare; tuttavia l'insistenza dei modelli ci porta a credere che la sopracitata situazione non sia campata in aria.

Quest'oggi il modello europeo tenta un vero colpaccio, contemplando nel suo scenario ufficiale un'ondata di freddo invernale sull'Italia tra domenica 22 e lunedi 23 marzo. La mappa mostra le temperature a 1500 metri previste in Italia nella notte tra il 22 e il 23:

Secondo questo scenario, isoterme a 1500 metri comprese tra -8 e -10° abbracceranno il centro-nord della nostra Penisola e l'Europa centrale, con una punta di -12° sull'Europa orientale. Se questa situazione divenisse reale non sarebbe sicuramente una buona cosa per le piante ed i fiori germogliati anzitempo dopo settimane (anzi mesi) di mitezza anomala.

La media degli scenari del modello europeo imbastita questa mattina per il medesimo lasso temporale (la notte tra il 22 e il 23) mostra una situazione logicamente più morbida, ma il canale freddo dall'Europa orientale viene pienamente confermato:

Morale: lo scenario ufficiale del modello europeo questa mattina risulta sicuramente esagerato in termini di freddo, ma le possibilità che un'ondata fredda da est ci colpisca in terza decade non sono affatto remote...

