MODELLO EUROPEO: poche garanzia di stabilità durante la prossima settimana

La dicotomia climatica che sta interessando la nostra Penisola, con instabilità al nord e caldo al meridione, secondo il modello europeo si protrarrà fino a domenica 17 maggio.

La mappa sinottica riferita alle ore centrali della giornata festiva mostra il promontorio africano ancora in azione al sud con temperature elevate e tempo stabile.

Una fase instabile permarrà invece al nord e tenderà ad estendersi alle regioni centrali e la Sardegna, accompagnando un graduale calo delle temperature.

Successivamente, la situazione dovrebbe cambiare radicalmente. La pressione tenderà ad aumentare sull'Europa centrale, mentre inizierà a deprimersi sul Mediterraneo.

Il modello europeo disegna per martedi 19 maggio una depressione al centro del Mediterraneo con tempo instabile su molte regioni dello Stivale, soprattutto al centro.

In questa fase anche il meridione potrebbe beneficiare delle piogge, mentre al nord subentreranno correnti orientali relativamente piu secche che apporteranno fenomeni scarsi.

Volgendo lo sguardo a prua, non si notano tenaci anticicloni in grado di monopolizzare il tempo sui nostri comparti. Questa la situazione prevista dal modello nostrano per sabato 23 maggio:

L'alta pressione tenace sarà di competenza della Scandinavia. Sull'Italia il tempo resterà variabile, a tratti instabile anche al meridione, stante l'ingerenza di correnti più fresche di matrice orientale.

