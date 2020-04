Modello europeo PAZZO: vede ONDATA di FREDDO post pasquale, poi...

Se la maggior parte delle emissioni modellistiche odierne punta su un modesto peggioramento post-pasquale, accompagnato in alcuni casi anche da piogge tra nord e centro Italia, il modello europeo punta quasi esclusivamente su un deciso raffreddamento previsto tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, come mostra in maniera evidente questa sequenza termica dapprima su scala europea e poi italiana a 1500m, si parte da martedì 14 e si arriva all'alba di mercoledì 15:

Ecco la stessa mappa di mercoledì 15 all'alba riferita all'Italia, sempre a 1500m, dove si nota il freddo anche consistente che coinvolgerebbe segnatamente le regioni adriatiche, con un calo anche di oltre 10-12°C rispetto ai valori attuali e addirittura qualche spruzzata di neve sino in collina lungo la dorsale appenninica del versante adriatico indotta dall'effetto stau (umidità che si raccoglie a ridosso dei rilievi e genera nuvolosità e qualche fenomeno):

Una sfuriata fredda tuttavia ben poco duratura, perché già entro venerdì sarebbe solo un ricordo. Il modello prevede infatti per il fine settimana 18-19 aprile una nuova rimonta anticiclonica di matrice africana con un aumento delle temperature significativo almeno quanto la diminuzione prevista per il giorno 15, dunque rilevante.



Sbalzi termici che non giovano sicuramente né alle persone, né tantomeno alla natura, per dirla con Cetto (Albanese): "cose da pazzi".



Ecco una mappa che testimonia il repentino rialzo termico di domenica 19 aprile:

Ma quanto è attendibile questa linea di tendenza espressa stamane dal modello? MOLTO, secondo il modello stesso che conferma anche nella media degli scenari la situazione dipinta nell'emissione ufficiale. A questo punto però, vista la sostanziale divergenza con gli altri modelli, che vedono meno freddo, più pioggia su alcune regioni e poi un cambiamento netto in terza decade, chi avrà veramente ragione?



Lo saprete seguendo i nostri aggiornamenti!