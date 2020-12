MODELLO EUROPEO: occasioni ripetute per la NEVE al nord, poi BOTTO FINALE?

Il modello europeo questa mattina sale in cattedra, mostrando situazioni depressionarie ad oltranza per la nostra Penisola. Sulle regioni settentrionali si affiancherà anche il freddo con possibili nevicate a quote molto basse se non addirittura in pianura.

La mappa relativa a lunedi 4 gennaio è un tutto dire:

Guardate la posizione che ricoprirà l'alta pressione! Si disporrà a ponte tra la Scozia e la Penisola Scandinava; più a sud avremo un'enorme depressione che coinvolgerà tutta l'Europa centrale e l'Italia. Una situazione diametralmente opposta rispetto agli ultimi inverni che vedevano la predominanza delle alte pressioni alle basse latitudini.

Questa situazione proporrà reiterate condizioni di maltempo sulla nostra Penisola. Al centro e al sud sarà un maltempo abbastanza mite, mentre al nord farà anche freddo e ciò potrebbe determinare nevicate localmente fino alle zone di pianura.

Il botto finale potrebbe esserci alla fine della prima decade di gennaio, specie al nord. Il modello nostrano disegna una situazione da manuale per avere nevicate importanti sulle pianure del nord e su alcuni settori della costa ligure. La mappa si riferisce a sabato 9 gennaio; deve ovviamente essere presa con le pinze, ma sta a testimoniare la continuazione di questo trend perturbato:

Queste le precipitazioni corrispondenti:

Neve al nord fino in pianura e sulla fascia costiera ligure posta tra Savona e Genova. Tanta pioggia al centro e tanta neve in Appennino a quote medio-basse; in attesa invece il sud alle prese con un richiamo mite meridionale e qualche pioggia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località