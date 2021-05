MODELLO EUROPEO: nuova FASE INSTABILE alle porte, poi AZZORRE in rispolvero?

Non ci sono buone notizie a medio termine sul fronte della stabilità in Italia. Passato questo periodo relativamente soleggiato, la bilancia tornerà a pendere verso i rovesci ed i temporali che questa volta colpiranno anche il centro e il meridione.

Colpa dell'alta pressione delle Azzorre che in un primo tempo farà una nuova migrazione verso nord-est portando l'estate sul Regno Unito. Di rimando, l'Europa centrale e l'Italia si troveranno sotto il tiro di correnti fresche da nord-est con tempo instabile e più fresco a partire dalla giornata di sabato 29 maggio.

La prima mappa, valida per la notte tra domenica 30 e lunedi 31 maggio, risulta molto eloquente:

Il modello nostrano mostra molto bene lo slancio dell'alta pressione verso nord-est e l'aria fresca in procinto di entrare nel calderone mediterraneo con tutte le conseguenze del caso. La formazione di una depressione sul centro-nord potrebbe divenire realtà, determinando rovesci o temporali a macchia di leopardo un po' ovunque, in un contesto non caldo.

Se ci spostiamo a mercoledi 2 giugno, notiamo l'Italia tra le braccia di una blanda depressione:

In questo frangente, i temporali saranno maggiormente probabili al centro e al sud, mentre al nord e sul Tirreno si avrebbero condizioni migliori anche se instabili.

Notate comunque l'alta pressione delle Azzorre che cercherà di correggere il tiro, puntando il suo naso in direzione dell'Europa centro-occidentale. Potrebbe essere questo un segnale di miglioramento per la nostra Penisola ad iniziare dai settori di ponente e dalla Sardegna.

Sabato 5 giugno lo slancio anticiclonico verso est sarà ancora più palese:

La figura stabilizzante potrebbe dare una spallata alle condizioni di instabilità, deviandole verso l'Europa orientale, introducendo un tempo più stabile e caldo in Italia ad iniziare dai settori occidentali. Vedremo se le cose andranno realmente così...

