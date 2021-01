Modello europeo: nucleo artico-continentale sull'Italia nel week-end?

Questi primi giorni di gennaio non finiscono di stupire. Dopo la fase di maltempo che molte regioni stanno vivendo da alcunii giorni, per il prossimo fine settimana è nelle corde un nuovo peggioramento che tuttavia non risulta ancora bene inquadrato dalle elaborazioni.

Il modello europeo propone oggi una soluzione interessante soprattutto per le regioni centro-meridionali. Osserviamo attentamente la mappa di previsione per la mezzanotte su domenica 10 gennaio:

L'alta pressione si disporrà a sud delle Isole Britanniche e farà scivolare sul suo bordo meridionale un nucleo perturbato di matrice artico continentale. La depressione al suolo sarà ubicata sulle regioni centrali, mentre in quota il nucleo gelido si posizionerà sul nord-ovest, in procinto di entrare nel Mediterraneo.

Se analzziamo la mappa valida per la mezzanotte su lunedi 11 gennaio, ritroviamo il medesimo nucleo sulle regioni centrali:

Quali risvolti si avranno sul fronte dei fenomeni in Italia? Alcune nevicate si faranno vedere a quote molto basse sui settori più meridionali del nord e sull'Emilia Romagna (da verificare se queste saranno anche in pianura).

Successivamente avremo un peggioramento importante del tempo su tutto il centro-sud con neve sull'Appennino centrale anche a bassa quota, attorno a 500-600 metri.

Il resto del nord non verrà coinvolto dalle precipitazioni, ma avrà un sensibile calo delle temperature.